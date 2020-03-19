«أخطر ملفين»..سر اتصال «ميركل» بـ«السيسي»

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تضمن الحديث حول آخر تطورات مرض كورونا على الصعيد العالمي بالإضافة إلى أزمة سد النهضة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية علي ضوء نتائج مؤتمر برلين.

وأكد السيسي خلال الاتصال، تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، معربُا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

ومن جانبها، أعربت المستشارة ميركل عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف، مما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما تم التباحث حول آخر تطورات ملف سد النهضة في إطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولي.