» وفاة نجل نجم منتخب مصر

19 مارس 2020 - 06:29 م

أعلن اللاعب رجب بكار، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، وفاة نجله منذ، اليوم الخميس، بعدما مكث فى الحضانة لعدة أيام بعد ولادته التى جاءت فى الشهر السابع ليلحق بشقيقه الذى توفاه الله فى يوم ولادته.

وكتب رجب بكار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى ابني في ذمة الله، الحمدلله".

يُذكر أن فريق بيراميدز، أعلن تجميد نشاطه الرياضي مؤقتًا، بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.