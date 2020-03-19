إخلاء سبيل حازم حسني المتحدث باسم حملة سامي عنان

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قضايا وحوادث

الدكتور حازم حسني
الدكتور حازم حسني
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أحمد سالم

إخلاء سبيل

أمن الدولة

حسن نافعة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الدكتور حازم حسني، على ذمة اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر أخبار كاذبة.

أعلنت عن ذلك سما حسني، ابنة أستاذ العلوم السياسية، حيث قالت إنه تم إخلاء سبيل والدها، ولكن الأسرة لا تعلم متى تنتهي إجراءات الإفراج عنه.

وعمل الدكتور حازم حسني، أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وكان المتحدث الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان الانتخابية، خلال محاولة ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

كما أخلت نيابة أمن الدولة، اليوم، سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.

وجاءت أسمائهم: حسن نافعة، عبدالعزيز الحسيني، شادي الغزالي حرب، كريم عباس، حازم عبدالعظيم، عبير الصفتي، جمال فاضل، أحمد الرسام، هلال سمير، رمضان رجب، أمير عيسى، خالد سويده، وائل عبدالحافظ، أحمد السقا، عمرو حسوبة.

ويشار إلى أن المخلى سبيلهم، متهمون في عدة قضايا مختلفة أبرزها (734 لسنة 2018 - 488 لسنة 2019 - 930 لسنة 2019).

ويواجه المخلى سبيلهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.

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