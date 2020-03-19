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تزوجها سرًا.. زوجة فنان شهير تفضحه:« أعمل خادمة في البيوت»

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قصي خولي وزوجته
قصي خولي وزوجته
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محمد فضل

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فضيحة

خادمة

قصي خولي

زوجة فنان

واصلت زوجة فنان عربي شهير، فضحه من خلال كشف عدم إنفاقه على طفله، المر الذي اضطرها للعمل خادمة في البيوت بأمريكا كي توفر المال لترعى طفلها.

وقالت التونسية مديحة الحمداني، التي تزوجها الفنان السوري الشهير قصي خولي، سرًا، إن زوجها النجم السوري يتهرب من مصاريف ابنه "فارس" ويرفض مساعدتها.

وقالت مديحة الحمداني في تصريحات لأحد المجلات العربية إنها أصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما.

وأشارت زوجة الفنان السوري، إلى أن قضي خولي رفض منح طفله الجنسية الأمريكية واشترط عليها الحصول على أحد الأوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.

وفي فبراير الماضي، أثارت مديحة الحمداني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت في فيديو لها انها زوجة الفنان السوري قصي خولي السرية وتحدثت عن سوء معاملته لها وهي تبكي.

وحازت الفتاة على تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا الفنان وطالبوه بالإنفاق على طفله وأن يتحمل مسؤوليته.



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