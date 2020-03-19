بالأسماء..إخلاء سبيل 15 سياسيًا معارضًا

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حازم عبدالعظيم
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إخلاء سبيل

أمن الدولة

حسن نافعة

أخلت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.

وننشر أسماء المخلى سبيلهم، حسبما ذكر المحامي محمد عيسى، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، كالآتي:

حسن نافعة، عبدالعزيز الحسيني، شادي الغزالي حرب، كريم عباس، حازم عبدالعظيم، عبير الصفتي، جمال فاضل، أحمد الرسام، هلال سمير، رمضان رجب، أمير عيسى، خالد سويده، وائل عبدالحافظ، أحمد السقا، عمرو حسوبة.

الجدير بالذكر أن المخلى سبيلهم، متهمون في عدة قضايا مختلفة أبرزها (734 لسنة 2018 - 488 لسنة 2019 - 930 لسنة 2019).

ويواجه المخلى سبيلهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.


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