بعيدًا عن السعال والحمى.. علامة جديدة على الإصابة بكورونا

19 مارس 2020 - 06:02 م

سعال مستمر، ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، تلك هي الأعراض الثلاثة الأبرز لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19 )، كما يتفق الكثير من الأطباء، والهيئات الصحية حول العالم.

غير أن علماء أمريكيين أكدوا أن أبرز أعراض الإصابة بالفيروس تتمثل في الشعور بآلام في البطن، قبل ظهور الأعراض الأخرى الشبيهة بالأنفلونزا.

وقالت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إن المصابين بفيروس كورونا قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال.

وجاء ذلك من خلال تحليل بيانات 204 مرضى يعانون من الفيروس في مقاطعة "هوبي" في الصين، إذ تبين أن 48.5 في المائة من المرضى وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء وآلام البطن.

وأضاف الباحثون، أن بعض المصابين بفيروس "كورونا" قد تظهر عليهم أعراض الإصابة في الجهاز الهضمي قبل أعراض الجهاز التنفسي، علاوة على ذلك، يعاني الذين شملتهم الدراسة أيضًا من أمراض خطرة.

وقال "برينان إم آر شبيجل"، رئيس التحرير المشارك في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي: "في هذه الدراسة، يعاني مرضى Covid-19 الذين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي من نتائج سريرية أسوأ، ومخاطر أعلى للوفيات مقارنة بمن لم تظهر عليهم أعراض في الجهاز الهضمي".

وأشار إلى "أهمية إدراج أعراض مثل الإسهال للاشتباه بالإصابة بكورونا في وقت مبكر من المرض قبل ظهور أعراض الجهاز التنفسي"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك، يجب البحث عن الأعراض الأولية للفيروس، من بينها السعال الجاف ودرجة الحرارة المرتفعة، حيث يهاجم "كورونا" في المقام الأول الرئتين والجهاز التنفسي للشخص المصاب.

قد يعاني بعض المرضى أيضًا من آلام وآلام واحتقان بالأنف وسيلان بالأنف أو التهاب في الحلق، ولكن هذه الأعراض تكون معتدلة وتبدأ تدريجيًا.

ولا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة أن الشخص الذي ظهرت عليه مصاب بالمرض، وهي مشابهة لأمراض أخرى، مثل نزلات البرد، أو الأنفلونزا.

يقول بعض الخبراء، إن بعض الأشخاص لم تظهر عليهم جميع هذه الأعراض، وقد لا تظهر حتى بعضها على الإطلاق.

وقال السير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، إنه من المحتمل حدوث الإصابة "دون أعراض"، مضيفًا: "هناك بالتأكيد الكثير من حالات الإصابة بالمرض لديهم أعراض خفيفة للغاية".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن واحدًا تقريبًا من بين كل ستة مصابين بفيروس كورونا يصاب بمرض خطير ويواجه صعوبة في التنفس.

وكبار السن، والذين يعانون من مشاكل طبية مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو السكري، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس يجب أن يطلبوا الرعاية الطبية.

ويعتقد أن الفيروس ينتقل خلال الرزاز عبر السعال، أو اللمس أو المصافحة. في حين أن العطس ليس من أعراض فيروس كورونا الجديد، إلا أنه يُعتقد أيضًا أنه وسيلة لنشر الفيروس.

وأظهرت دراسة حديثة جديد أن متوسط ??فترة الفيروس 5.1 أيام. ووجدت دراسة أجرتها كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في الولايات المتحدة أن جميع (97.5 في المائة) تقريبًا من الذين ظهرت عليهم أعراض ظهرت عليهم في غضون 11.5 يومًا من الإصابة.