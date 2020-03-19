«كورونا» يفضح خيانة مسؤول رفيع لزوجته

19 مارس 2020 - 05:32 م

أصبخ مسؤول رفيع ذو مكانة كبيرة، في ورطة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت خيانته لزوجته، إذ أنه كان أخبرها أنه في رحلة عمل، لكنه لم يكن كذلك.

وكشفت صحيفة "ذي صن"، البريطانية أن مريض، في أواخر الثلاثينات من عمره، و”ذو مكانة وظيفية رفيعة المستوى”، أخبر زوجته أنه في رحلة عمل داخل المملكة المتحدة.

وذكرت الصحيفة، أن المريض الذي لم يذكر اسمه، عندما عاد إلى منزله، بدأت أعراض الفيروس القاتل تظهر عليه، وأكدت الاختبارات أنه مصاب بالمرض بالفعل.

وقال مصدر مطلع إن هذا المريض هو حديث مسؤولي الصحة العامة، مشكلته مضحكة للغاية إذا لم تكن خطيرة جدا. وأضاف المصدر: اعترف الرجل للأطباء بما كان ينوي فعله في إيطاليا، وأن زوجته ليست لديها فكرة عما حدث .. إنها تعتقد أنه التقط المرض خلال رحلته التجارية.

وذكرت المصادر أنه عندما علمت الزوجة بالأمر، فرضت على نفسها حجرا صحيا منزليا في بيتها الفاخر شمالي إنجلترا، حيث تعاني خوف الإصابة بالمرض إلى جانب صدمتها من خيانة بعلها.