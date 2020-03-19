الجيش ينقل توابيت جماعية لضحايا كورونا بدولة أوربية

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الجيش الإيطالي

توابيت

الجثثث

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق  سير عدد من المركبات التابعة للجيش الإيطالي، والتي  تحمل جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد، بحسب ما تم تداوله.

ويظهر الفيديو المركبات، وهي تسير  ليلا وراء، حيث أكد البعض أنها كانت في طريقها للموقع الذى خصص لحرق الجثث، فيما أشار آخرون أن الجثث سيتم دفنها في المقابر.

وأفاد نشطاء أن الجيش الإيطالي قام بنقل توابيت ضحايا كورونا من مدينة بيرجامو إلى مناطق أخرى، خارج لامبارديا لحرقها بشكل آمن.

وجاءت إجراءات الجيش الإيطالي بعد اكتظاظ المقبرة بالجثث وعدم تحملها مزيدا من المتوفين، وسط تحذيرات متنامية من عدم الالتزام بالتعليمات الرسمية.

وكانت إيطاليا قد شهدت مؤخرا ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، حيث تحولت إلى بؤرة في أوربا. 

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