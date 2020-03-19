» أحمد فهمي: هذا الفنان سبب انتشار كورونا

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أحمد فهمي
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انستجرام

بيومى فؤاد

احمد فهمي

سخر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه على إنستجرام، من صديقه الفنان بيومي فؤاد، بسبب فيروس كورونا.

نشر فهمي عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة للفنان بيومي فؤاد، وكتب قائلا: "إنه لم يرغب في التحدث في هذا الموضوع، لكنه يرى أن أخطر شيء في أزمة كورونا هو بيومي فؤاد".

أوضح فهمي في منشوره الساخر، أن فؤاد هو أسهل طريق لنشر الفيروس لأنه يتنقل بين أكثر من موقع تصوير في اليوم الواحد، مطالبا الجميع بالابتعاد عنه لأن الوقاية خير من العلاج.


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