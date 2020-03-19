500 جنيه.. القوى العاملة تزف خبرًا سارًا للعمال

19 مارس 2020 - 11:32 ص

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تهتم بكل المصريين في الداخل والخارج، موضحًا أن الرئيس السيسي، حدد 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهذا يؤكد أن الدولة تقف بجوار كل المواطنين.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة على مستوى جميع المحافظات 500 جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم صرف هذه المنحة اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأشار إلي أنه عقب إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا بتخفيض العمالة في قطاع الأعمال العام والجهاز الإداري للدولة كإجراء احترازي لعدم الإصابة بفيروس كورونا، تم الاجتماع لوضع آليات لتطبيق القرار داخل القطاع الخاص، ماعدا قطاع الصناعة سيكون له آليات توضع بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات؛ نظرًا للتشابه بين الصناعات المختلفة، وسيكون لكل صناعة إجراءات احترازية بشكل مناسب لها.