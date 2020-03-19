» "انتظروا البيان".. الأرصاد تحذر المواطنين

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن الأجواء الشتوية مازالت مستمرة، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن بداية فصل الربيع تكون فيه نسمات من برد الشتاء، موضحًا أن فصل الربيع سوف يبدأ السبت المقبل، ولكن علينا أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية لحين إشعار آخر من الهيئة العامة للأرصاد.

ونوه بأنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد قطرات خفيفة للقاهرة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، محذرًا من الشبورة على الطرق وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مناشدًا قائدي المركبات القيادة بهدوء، معقبا: "انتظروا بيانا من الأرصاد قبل تخفيف الملابس".

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