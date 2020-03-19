  • الخميس 19 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير القوي العاملة

500 جنيه.. القوى العاملة تزف خبرًا سارًا للعمال

كورونا يصيب أسرى فلسطينيين.. وآلاف الجنود الإسرائيليين يخضعون للحجر الصحي

كورونا يصيب أسرى فلسطينيين.. وآلاف الجنود الإسرائيليين يخضعون للحجر الصحي

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة

هل تتعرض مصر لزلزال كبير اليوم؟.. "البحوث الفلكية" تجيب

علي المصيلحي- وزير التموين

المصيلحي: ندرس طرح الكحول ضمن الحصة التموينية

تركي آل شيخ

تحد جديد من «آل الشيخ» لـ «كورونا»

الجندي

الجندى: كورونا حوّل فتوى الطلاق الشفوي إلى نعمة

مرتضى

"مرتضى" يوبخ نجم الزمالك السابق على الهواء

مداهمة شرطية لحفل زفاف.. وهروب جماعي للسيدات

مداهمة شرطية لحفل زفاف.. وهروب جماعي للسيدات

حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق .. في هذه الدولة

حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق.. في هذه الدولة

تامر أمين

إعلامي: "أسبوعين والمصريين هيكون عددهم 200 مليون"

لمواجهة كورونا..

المصيلحي: ندرس طرح الكحول ضمن الحصة التموينية

الحياة السياسية

علي المصيلحي- وزير التموين
علي المصيلحي- وزير التموين
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون

#

طرح «بنك القاهرة» في البورصة يثير جدلاً

#

"المصيلحي" و"شعراوي" يتابعان سير المنظومة التموينية

#

بشأن السلع التموينية.."المصيلحي" يشدد على هذا الأمر

التموين

صرف

علي مصليحي

ال شيخ

قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يدرس بالفعل طرح الكحول والمطهرات والكمامات ضمن الحصة التموينية، بما أنها الأكثر احتياجًا في الوقت الحالي، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».

وتحدث «مصيلحي»، خلال حواره في برنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى» المصرية، عن إمكانية إعادة إنتاج الكحول الإيثيلى لصالح الجهات الصحية ومراقبة بيعه.

وعن تعديل البيانات قال وزير التموين إنه أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة لبطاقة الدعم، حيث تم توفير 10 ملايين مواطن كانوا يحصلون على الدعم دون وجه حق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "انتظروا البيان".. الأرصاد تحذر المواطنين
» مليون و800 ألف مشاهدة.. صورة لكاردشيان من داخل منزلها
» فيفي عبده وياسمين صبري يثيران الجدل بالطائرة
» كورونا يكشف ليلته السرية مع عشيقته
» الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه
» بسمة وهبة تجري تحليل كورونا.. تعرف على النتيجة
» وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية
» عن شقيق ياسمين عبد العزيز.. فنانة شهيرة: احتقرت موقفه
» بعد الفيديو المثير للجدل.. زينة تعتذر من "كورونا"
» بصدر مكشوف.. جلسة تصوير لإعلامية شهيرة
» فنانة شهيرة:"قفشت زوجي مع الشغالة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة