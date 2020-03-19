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مليون و800 ألف مشاهدة.. صورة لكاردشيان من داخل منزلها

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كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
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علا خطاب

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كورونا

كيم كارداشيان

عزل منزلي

عبرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان عن اشتياقها لأفراد عائلتها التي ابتعدت عنهم من أجل الخضوع للعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت كيم كاردشيان صورة تجمعها بشقيقتها كورتني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتبت: "كنت أنظم الصور في هاتفي ووجدت تلك الصورة التي جمعتني بشقيقتي اشتقت إليها كثيرا ولكن منا في عزل منزلي ونبقى بعيدًا عن بضعنا البعض".

وأضافت النجمة التي تبلغ من العمر 39 عامًا: "أنه أمر صعب ولكن علينا القيام به أرجو منكم لا تتجاهلوا التحذيرات لتبقى في منزلك لمنع انتشار كورونا سنتجاوز هذا".

وحققت الصورة أكثر من مليون و800 ألف علامة إعجاب " لايك" في ساعات قليلة، وعلق عدد من متابعي كيم كارداشيان عن اعجابهم بما قالته من رسائل هامة.

وكانت كريس جينر والدة كيم كارداشيان خضعت لفحص طبي من أجل التأكد من عدم إصابتها بكورونا، وجاءت نتيجة التحليل سلبي.


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Last night #WildWildMrsWest

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

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