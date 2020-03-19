  • الخميس 19 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير القوي العاملة

500 جنيه.. القوى العاملة تزف خبرًا سارًا للعمال

كورونا يصيب أسرى فلسطينيين.. وآلاف الجنود الإسرائيليين يخضعون للحجر الصحي

كورونا يصيب أسرى فلسطينيين.. وآلاف الجنود الإسرائيليين يخضعون للحجر الصحي

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة

هل تتعرض مصر لزلزال كبير اليوم؟.. "البحوث الفلكية" تجيب

علي المصيلحي- وزير التموين

المصيلحي: ندرس طرح الكحول ضمن الحصة التموينية

تركي آل شيخ

تحد جديد من «آل الشيخ» لـ «كورونا»

الجندي

الجندى: كورونا حوّل فتوى الطلاق الشفوي إلى نعمة

مرتضى

"مرتضى" يوبخ نجم الزمالك السابق على الهواء

مداهمة شرطية لحفل زفاف.. وهروب جماعي للسيدات

مداهمة شرطية لحفل زفاف.. وهروب جماعي للسيدات

حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق .. في هذه الدولة

حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق.. في هذه الدولة

تامر أمين

إعلامي: "أسبوعين والمصريين هيكون عددهم 200 مليون"

بالفيديو..

فيفي عبده وياسمين صبري يثيران الجدل بالطائرة

الصفحة الأخيرة

ياسمين صبري وفيفي عبده
ياسمين صبري وفيفي عبده
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بفيديو عن "كورونا"

#

أول صور من حفل خطوبة "أبوهشيمة" وياسمين صبري

#

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن خطوبة "أبو هشيمة" وياسمين صبري

#

ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

طائرة

فيديو

فيفي عبده

ياسمين صبري

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على إنستجرام فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين صبري خلال تواجدهما على متن طائرة.

وقالت فيفي عبده خلال الفيديو: "صدفة خير من ألف ميعاد أنا بحبك وقد إية بتتكلمي عني وبتحبيتي وأتمنى لك النجاح الدائم ومبروك على أي حاجة عمليتها".

ومازحت ياسمين صبري، فيفي عبده: "من كتر الرغي هيطردونا من الطيارة من كتر الكلام وأنا بحبك ومصر كلها بتحبك وأنا بحب فوفا وأنا بحبها ويا رب يخليها وتفضل تحب الموسيقى والحياة".

كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد أعلن ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري يوم الجمعة المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» زوجة قصي خولي تصدم الجميع: "أعمل خادمة بالبيوت"
» "انتظروا البيان".. الأرصاد تحذر المواطنين
» مليون و800 ألف مشاهدة.. صورة لكاردشيان من داخل منزلها
» فيفي عبده وياسمين صبري يثيران الجدل بالطائرة
» كورونا يكشف ليلته السرية مع عشيقته
» الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه
» بسمة وهبة تجري تحليل كورونا.. تعرف على النتيجة
» وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية
» عن شقيق ياسمين عبد العزيز.. فنانة شهيرة: احتقرت موقفه
» بعد الفيديو المثير للجدل.. زينة تعتذر من "كورونا"
» بصدر مكشوف.. جلسة تصوير لإعلامية شهيرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة