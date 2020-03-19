» فيفي عبده وياسمين صبري يثيران الجدل بالطائرة

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على إنستجرام فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين صبري خلال تواجدهما على متن طائرة.

وقالت فيفي عبده خلال الفيديو: "صدفة خير من ألف ميعاد أنا بحبك وقد إية بتتكلمي عني وبتحبيتي وأتمنى لك النجاح الدائم ومبروك على أي حاجة عمليتها".

ومازحت ياسمين صبري، فيفي عبده: "من كتر الرغي هيطردونا من الطيارة من كتر الكلام وأنا بحبك ومصر كلها بتحبك وأنا بحب فوفا وأنا بحبها ويا رب يخليها وتفضل تحب الموسيقى والحياة".

كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد أعلن ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري يوم الجمعة المقبل.