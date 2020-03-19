مداهمة شرطية لحفل زفاف.. وهروب جماعي للسيدات

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الجزائر

حفل زفاف

كورونا

هروب

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بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة الجزائرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، داهمت قوات الأمن الجزائري، فجر اليوم الخميس، قاعة أفراح.

وجاءت المداهمة بسبب  مخالفة قرار منع النشاطات وحفلات الزفاف وإغلاق قاعات الأفراح، وذلك ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الشرطة 9 نساء يشتبه في إصابتهن بفيروس كورونا، بينما لاذت أخريات بالفرار.

 كما تبين أن الحفل لقريب شرطية تشغل منصبا رفيعا بمصالح الأمن الجزائري.

فتح الشرطة تحقيقا أمنيا بالواقعة، فيما صدر قرار إداري بإغلاق فوري لقاعة الأفراح بسبب خرقها الإجراءات الحكومية.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات.

 وبحسب بيان الوزارة فإن حالة الوفاة تتعلق برجل يبلغ من العمر 62 سنة من ولاية البليدة.

كما سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 12 حالة جديدة بفيروس بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 72 شخصا.


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