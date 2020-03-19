» بسمة وهبة تجري تحليل كورونا.. تعرف على النتيجة

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كورونا

أون إي

روت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "إنها تعرضت منذ يومين للإصابة بالأنفلونزا العادية، ولكنها أعتقدت أنها "كورونا" بعد مشاهدة حلقة لطبيب يقول فيها إن أعراض كورونا مشابهة للأنفلونزا العادية".

 وأكدت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، المُذاع على فضائية "أون إي"،قائلة: "عشت ليلة مرعبة بسبب شكوكي حول إصابتي بفيروس كورونا، كان في مليون حاجة في دماغي، يا ترى لو أنا مصابة يا ترى نقلت الفيروس لزوجي، أو لأولادي أو للناس اللي شغالة معاهم، جفني مغمضش طول الليل وكنت خايفة جدًا".

وتابعت: "عملت التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابتي بفيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية، حيث عرضت التحليل على الشاشة، داعية لضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل أطول فترة ممكنة، واتباع الإجراءات الوقائية حتى نتخلص من هذه الأزمة.

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