» وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية

19 مارس 2020 - 10:01 ص

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المطهرات سلع أساسية فى ظل الأزمة، فإنه ستجرى دراسة وضعها ضمن السلع المباعة على بطاقة التموين.



وأضاف وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه سيعقد اجتماعًا ويضع الأسعار العادلة لمطهرات والتي يمكن للمواطن البسيط شراؤها.



وأوضح أن قرار الإجازات التى أصدره رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لا يسرى على المفتشين والقائمين على العمل مع مباحث التموين، وإنما يسرى على الطاقم الإداري بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بكل محافظة.

