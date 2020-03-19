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عن شقيق ياسمين عبد العزيز.. فنانة شهيرة: احتقرت موقفه

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ياسمين عبد العزيز و العوضي
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ياسمين عبد العزيز

بدرية طلبة

شقيق ياسمين عبد العزيز

علقت الفنانة بدرية طلبة عن الأزمة التى شهدتها الفترة الماضية بين أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز من جهة وشقيق ياسمين من جهة أخرى، موضحة احتقارها لشقيق ياسمين عبد العزيز. 

وقالت بدرية طلبة فى لقاء تليفزيونى لها: إننى احتقرت الموقف الذى اتخذه شقيق ياسمين عبد العزيز لأن ياسمين لم تخطئ فهي إنسانة ولها مطلق الحرية فى أن تحب وتتزوج ومن المدهش والغريب أن يتم الطعن فى أخلاقها بهذا الشكل من جانب شقيقتها.

وأضافت بدرية طلبة قائلة: زواج ياسمين عبد العزيز أمر خاص بها وهى فنانة انفصلت عن زوجها الأول وقررت أن ترتبط بآخر فهذا أمر طبيعى وواقعى.

وأوضحت بدرية أن ياسمين من الفنانات اللاتى يتمتعن بقدر كبير من الأخلاق الحميدة وأنا تعلمت منها كيفية التعامل مع الأهل وأن أكون بارة بهم.

يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت حالة من الجدل الواسع حيث خرج شقيق ياسمين عبد العزيز يطالبها بضرورة الكشف عن تفاصيل علاقتها بالفنان أحمد العوضى.

 


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