  • الخميس 19 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير القوي العاملة

500 جنيه.. القوى العاملة تزف خبرًا سارًا للعمال

كورونا يصيب أسرى فلسطينيين.. وآلاف الجنود الإسرائيليين يخضعون للحجر الصحي

كورونا يصيب أسرى فلسطينيين.. وآلاف الجنود الإسرائيليين يخضعون للحجر الصحي

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة

هل تتعرض مصر لزلزال كبير اليوم؟.. "البحوث الفلكية" تجيب

علي المصيلحي- وزير التموين

المصيلحي: ندرس طرح الكحول ضمن الحصة التموينية

تركي آل شيخ

تحد جديد من «آل الشيخ» لـ «كورونا»

الجندي

الجندى: كورونا حوّل فتوى الطلاق الشفوي إلى نعمة

مرتضى

"مرتضى" يوبخ نجم الزمالك السابق على الهواء

مداهمة شرطية لحفل زفاف.. وهروب جماعي للسيدات

مداهمة شرطية لحفل زفاف.. وهروب جماعي للسيدات

حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق .. في هذه الدولة

حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق.. في هذه الدولة

تامر أمين

إعلامي: "أسبوعين والمصريين هيكون عددهم 200 مليون"

رجائي عطية لـ"سامح عاشور": مرضتش أشيل صورتك من النقابة

آخر الأخبار

رجائي عطية
رجائي عطية
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رجائي عطية على وشك الإطاحة بـ"سامح عاشور"

#

رقم ضخم.. سامح عاشور يكشف حجم مدخرات النقابة

سامح عاشور

أون إي

رجائي عطية

المحاميين

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أن حجرة النقيب بها صور لكل من تولى منصب نقيب المحامين على مدى التاريخ، والبعض طالب برفع صورة سامح عاشور فرفضت، معقبا:"مرضتش أشيل صورته من النقابة".

 وأضاف نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون أي"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "لا أملك رفع صورته، مؤكدا أنه يرى احتمالية تعاون سامح عاشور نقيب المحامين السابق ضعيف جدًا، معلقًا: "نفسي يكون متعاون معانا".

وتابع أن يده ممدودة للجميع من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصر، لافتا إلى أن أول اتصال جاء له بعد الفوز بالنقيب "ابنته الكبيرة والصغيرة، وأساتذة له في المهنة".

وأكد أن فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق هاتفه وبارك له الفوز بمنصب نقيب المحامين، معقبًا: "تتفق أو تختلف مع فتحي سرور لكنه من قامات القانون في مصر".

 وأضح رجائي عطية، نقيب المحامين، أن أول قرار اتخذه بعدما نجاحه في انتخابات نقابة المحامين، هو تشكيل لجنة لجرد الخزينة والحسابات وكل شيء، معقبًا: "عايزين كل حاجة تبان".

وفاز محمد رجائي عطية، بمنصب نقيب المحامين لعام 2020 بعدد 35665 صوتًا، ومحمد رجائي عطية عبده، وشهرته رجائي عطية، ولد في 6 أغسطس عام 1938 بشبين الكوم، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، عمل بالمحاماة (1959 1961) ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من (1961-1976).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "انتظروا البيان".. الأرصاد تحذر المواطنين
» مليون و800 ألف مشاهدة.. صورة لكاردشيان من داخل منزلها
» فيفي عبده وياسمين صبري يثيران الجدل بالطائرة
» كورونا يكشف ليلته السرية مع عشيقته
» الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه
» بسمة وهبة تجري تحليل كورونا.. تعرف على النتيجة
» وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية
» عن شقيق ياسمين عبد العزيز.. فنانة شهيرة: احتقرت موقفه
» بعد الفيديو المثير للجدل.. زينة تعتذر من "كورونا"
» بصدر مكشوف.. جلسة تصوير لإعلامية شهيرة
» فنانة شهيرة:"قفشت زوجي مع الشغالة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة