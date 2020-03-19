بشرى سارة .. لأول مرة الصين تعلن عن هذا الأمر

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الصين

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كورونا

لأول مرة

حالات جديدة

في بشرى سارة، أعلنت الصين اليوم الخميس، لأول مرة عن عدم تسجيل أية إصابات جديدة  بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويعتبر هذا الأمر سابقة من نوعها منذ أن بدأت بكين بإحصاء الإصابات في يناير، لكن الدولة التي ولد فيها الفيروس سجلت بالمقابل ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات الوافدة من خارج البلاد.

وبحسب ما أعلنته لجنة الصحة الوطنية فإنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين.

وأضافت اللجنة أن القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجل في بكين 21 حالة تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد بـ 9 حالات ثم  حالتين في شانغهاي.

بينما كان نصيب  الإصابتين المتبقيتن من مقاطعتي هيلونغجيانغ وتشجيانغ.

وبذلك يكون يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة، حيث فرضت السلطات حجرا صحيا إلزاميا على كل شخص يصل من خارج الصين.


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