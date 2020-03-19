قرار عاجل من "الداخلية" لمواجهة فيروس "كورونا"

19 مارس 2020 - 09:32 ص

قررت وزارة الداخلية تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من اليوم حتى يوم الخميس 16 أبريل 2020.

كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فورى) أو من خلال أحد مكاتب البريد فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.