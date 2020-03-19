وزير التموين: "لو العالم كله قفل عندنا اللي يكفينا 8 شهور"

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طمأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حول كيفية توصيل السلع لهم حال تفشي كورونا، قائلا: "إنه مهما حدث بشأن انتشار فيروس كورونا لن يمس ذلك توفير الغذاء والدواء ولن يتأثر التوزيع".

 وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى، أنه حال تنفيذ حجر صحي في أي مكان أو أي محافظة سيصل إليها الغذاء والدواء في المنزل.

وتابع، المخبز يبدأ عمله من 4 صباحا ثم يبدأ البيع الساعة 7 صباحا، وكعادة المواطنين الذهاب مبكرا لصرف العيش فتجد تجمعات كبيرة ،لافتا إلى أن عدد المخابز على مستوى الدولة 33 ألف مخبز، بمقدار مخبز لكل 500 أسرة، معقبا :"لو العالم كله قفل عندنا اللي يكفينا 8 شهور".

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