خبر سار من الكويت بشأن فيروس "كورونا"

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الكويت

فيروس

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إنه تم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن إلى 18 حالة.

وأضاف الشيخ باسل، التحاليل والفحوصات أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وأوضح وزير الصحة الكويتي أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.


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