» فنانة شهيرة:"قفشت زوجي مع الشغالة"

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خيانة

ليلى غفران

شغالة.

يحل اليوم عيد ميلاد  الفنانة ليلى غفران الـ 59 وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن عديدا من الأعمال الغنائية الجيدة والتى كانت سببًا فى تواجدها بشكل كبير بين النجوم الكبار. 
وقالت ليلى غفران فى تصريحات تليفزيونية: "أعتبر زواجي من المخرج آنس داعية، أكبر خطأ ارتكبته في حياتى لكونى أكبره بـ20 عامًا.
وأضاف ليلى قائلة: «مكنتش شايفة أن فارق السن هيعمل مشاكل بينا بس استوعبت الموضوع بعد كده وانفصلنا»، مؤكدة أنها لم تتعرض للخيانة سوى مرة واحدة، في تعقيب: «واحد من أزواجي خاني مع الشغالة؛ كنت نايمة وقمت فجأة قفشتهم».

والأزمة التي شكلت فاجعة في حياة ليلى غفران حين عثرت الشرطة المصرية في محافظة 6 أكتوبر يوم الخميس 27-11 - 2008 ،على ابنتها هبة إبراهيم العقاد (23 عاما) مقتولة بسبع طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها. كما تم العثور على زميلتها نادين خالد جمال (23 عاما) مطعونة بـ12 طعنة وبعد التحريات تمّ إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته، مشيرًا إلى أنها كانت بدافع السرقة إذ إنه دخل إلى المكان بهدف السرقة إلا أنه فوجئ بوجود هبة وصديقتها مما دفعه إلى قتلهما كي لا تخبرا عنه.

بعد أن غابت ليلى غفران عن الساحة الفنية مجددًا وعن الظهور الإعلامي، فاجأت مؤخرًا الجمهور بكشفها عن السبب وراء ذلك، مشيرةً إلى أنها تعرضت لوعكة صحية، حيث أصيبت بما يعرف طبيا بـ "الضغط الصامت"، وكشفت أنها دخلت المستشفى بعدما وصل ضغطها إلى 280، وتعرضت في نفس الوقت لتصلب في الشرايين وجلطة بالمخ وذبحة صدرية، ما جعلها تصاب بالشلل لأربعة أشهر.


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