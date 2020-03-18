» تحذير طبي: «كورونا» يهدد عمليات التلقيح الصناعي

حذرت الجمعية الأوروبية لعلم التكاثر البشري والأجنة (ESHRE )، من إجراء عمليات التلقيح الصناعي في هذه الآونة، في ظل مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة لفيروس كورونا على السيدات خلال فترة الحمل.

وقالت في تقرير إن على جميع الأزواج الذين يفكرون في التلقيح الصناعي تجنب الحمل في هذا التوقيت.

وعلى الرغم من أن التقرير يوضح أنه لا يوجد "دليل قوي على أي آثار سلبية" لفيروس كورونا على الحمل، فإنه يشير إلى أن هناك تقارير تتحدث عن ولادات لبعض النساء المصابات بفيروس كورونا قبل الأوان.

ونصح التقرير، الذين يخضعون لعمليات التلقيح الصناعي تجميد البويضات، "كإجراء وقائي".

وقال: "ننصح جميع مرضى الخصوبة الذين يفكرون في العلاج أو يخططون له، حتى لو لم يستوفوا معايير التشخيص لعدوى Covid-19 ، يجب أن يتجنبوا الحمل في هذا الوقت".

وأضاف: "بالنسبة للمرضى الذين يتلقون العلاج بالفعل، نقترح التفكير في تأجيل الحمل، وتجميد البويضات، والأجنة إلى وقت لاحق".

وأوصى التقرير، المرضى الحوامل أو الذين يخضعون للعلاج بألا يسافرون إلى المناطق ذات العدوى العالية، والتواصل مع الأشخاص المحتملين المصابين بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن النساء اللاتي ثبت إصابتهن بفيروس " "Covid-19 ولدن أطفالًا أصحاء بدون الفيروس، لافتًا إلى أن هناك تقارير عن أطفال مبتسرين، لكنه أن ذلك يستند إلى بيانات محدودة.

وذكر في إحدى الحالات أن طفلًا وُلد مصابًا بالفيروس، لكن لم يكن هناك دليل قوي على أن ذلك، كان نتيجة انتقاله من الأم.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 68 ألف امرأة في بريطانيا تجري عمليات التلقيح الصناعي كل عام، والعديد منهن في أواخر الثلاثينات من العمر.

وأدرجت الحكومة البريطانية، النساء الحوامل في مجموعة "في خطر" عند إصدار المشورة بشأن فيروس كورونا. ويُنصح بشدة وتجنب وسائل النقل العام أو الخروج إلى دور السينما والمطاعم.

وقال البروفيسور كريس ويتتي، كبير الأطباء في إنجلترا، إن إدراج النساء الحوامل في هذه المجموعة كان "إجراءً احترازيًا"، حيث أن الخبراء "فهموا مبكرًا هذا الفيروس".

وقال نائبه، البروفيسور جوناثان فان تام، إنه يأمل أن تخفض هذه الإجراءات الجديدة، معدل الإصابة وتحمي الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "عندما يتعلق الأمر بهذا الفيروس التاجي، فهو مرض جديد، كان مع البشر في جميع أنحاء العالم لبضعة أشهر فقط".

وأضاف: "إننا نتخذ إجراءات احترازية للغاية فيما يتعلق بالمشورة التي نقدمها للنساء الحوامل لزيادة إبعادهن الاجتماعي".

في وقت سابق من اليوم، كشفت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنها سترسل موظفيها الحوامل إلى المستشفيات منخفضة المخاطر في المناطق التي توجد بها حالات قليلة مصابة بالفيروس.