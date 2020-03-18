جمال شعبان: "علاج كورونا متوفر.. متقلقوش"

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قال جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، إن علاج فيروس كورونا المستجد متوفر، داعيًا إلى عدم الهلع.

وكتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك" اليوم الأربعاء: " عاجل وهام وخطير، منعا للغط وفضا للاشتباك، ما تقلقوش، العلاج موجود، الأدوية المستخدمة في الكورونا موجودة بتستخدم لأغراض تانية، يعني علاج الكورونا موجود، دواء كلوركوين كان بيستخدم في علاج المفاصل والوقاية من الملاريا، دواء فا?يپيرا?ير كان بيستخدم في علاج الانفلونزا في علاج الايبولا، والدوائين جابوا نتايج حلوة في الصين وفرنسا ومصر".

وتابع: "يعني التأخير في تسجيله الرسمي مع منظمة الصحة ومنظمة الأدوية الأمريكية لاستخدامه في هذا الغرض، ما تقلقوش، ما أنزل الله داء إلا وأنزل مع الدواء".


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