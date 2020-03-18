السحن 12 عامًا لمن يخالف الحجر المنزلي بصربيا

18 مارس 2020 - 09:30 م

أعلنت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش أن العقوبة على مخالفة نظام الحجر المنزلي الهادف إلى منع تفشي فيروس كورونا، قد تصل إلى السجن لمدة 12 عاما.

وقالت رئيسة الوزراء في معرض حديثها عن المواطنين العائدين من الخارج، إنه إذا أدت مخالفتهم لنظام الحجر المنزلي إلى إصابة شخص آخر بكورونا ووفاته، سيتم تطبيق عقوبة السجن 12 عاما على المخالف.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد أعلن فرض حظر التجول في البلاد، ونشر الجيش لحماية المؤسسات الطبية ومراكز احتجاز المهاجرين المخالفين والمعابر الحدودية.

وفي وقت سابق أغلقت صربيا حدودها أمام الأجانب، وألزمت المواطنين العائدين من الخارج بالحجر الصحي على أنفسهم.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في صربيا حتى مساء اليوم الأربعاء 89 حالة.