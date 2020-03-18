  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شريهان: يا مغيث أغثنا.. ظلمنا أنفسنا

شريهان تتضرع إلى الله: يا مغيث أغثنا.. ظلمنا أنفسنا

حسن فؤاد

حسن فؤاد.. مطرب «أرابيسك» الذي ترك الغناء من أجل القرآن

جمال شعبان

جمال شعبان: "علاج كورونا متوفر.. متقلقوش"

كورونا

مفاجأة/ هل يقتل الحر فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

الطيب

شيخ الأزهر: ما يفعله الأطباء في مواجهة كورونا سيكتبه التاريخ

مرتضى منصور

فيديو مفاجئ لـ«مرتضى منصور»: «الدولة هتلطم»

والد قتيل فيلا نانسي عجرم

تطور مفاجئ..والد قتيل فيلا نانسي عجرم يصدم الجميع (فيديو)

الدولار

أسعار الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه

محمد صلاح

«صلاح» يتبرع بـ20 مليون جنيه لمكافحة كورونا

الجيش الأردني

إغلاق أول عاصمة عربية بسبب كورونا

رونالدينهو البرازيلي يستغل حبسه ويتعلم حرفة النجارة

الرياضة

مفاجأة.. البرازيلى رونالدينيو معروض علي الزمالك
مفاجأة.. البرازيلى رونالدينيو معروض علي الزمالك
Advertisements

احمد سالم

أخبار متعلقة
#

محامي حسام حبيب يكشف حقيقة حبسه لمدة عام

#

رسميًا.. ريال مدريد يضم البرازيلي «كارفاليو»

#

البابا تواضروس: البعض يستغل "السوشيال ميديا" في هذا الأمر

#

براءة شقيق محمد فؤاد وإلغاء حبسه 3 سنوات

البرازيل

ميسي

برشلونة

رونالدينهو

حرفة النجارة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن التحاق رونالدينيو بقسم النجارة في السجن؛ لكي يشغل وقته ويتجاوز الحالة النفسية التي يمر بها خلال الفترة الماضية.

وأصبح من الواضح عدم وجود قرار وشيك بالإفراج عن نجم نادي برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، رونالدينيو، بعد اتهامه بتزوير جواز سفر للدخول إلى دولة بارجواي مطلع الشهر الحالي.

وقد تم تمديد فترة احتجاز رونالدينيو وشقيقه؛ بعد أن تم الكشف عن علاقته بسيدة أعمال متهمة في قضايا غسيل أموال، وهي التي كان رونالدينيو يسعى لمقابلتها بدولة بارجواي.

كما رفض قاضي المحكمة، الإفراج عن نجم الساحرة المستديرة وشقيقه، بكفالة مالية، حتى لا يهربا خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق مع سيدة الأعمال وكافة شبكة علاقتها.

يذكر أن رونالدينيو قد حصد بطولة دوري السجون بعد أن شارك في نهائي البطولة والتي ساهم فيها بتتويج فريقه بها بتسجيله 6 أهداف من أصل 11 في المباراة التي انتهت بنتيجة 11-2 .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تحذير طبي: «كورونا» يهدد عمليات التلقيح الصناعي
» الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل 210
» الصحة العالمية: إجراءات مصر الوقائية تقلل انتشار فيروس كورونا
» السعودية تعلن إصابة 67 حالة جديدة بـ«كورونا»
» ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا إلى 2626 حالة
» صور.. تفاصيل وفاة مدرب «أتليتكو» بسبب فيروس كورونا
» إيطاليا.. وفاة نحو 500 شخص في يوم واحد
» الذهب يرتفع 9 جنيهات اليوم الأربعاء
» الداخلية تعلق استخراج وتجديد الرخص بسبب كورونا
» فيديو لمنفذ هجوم مانشستر الانتحاري قبل تفجير نفسه
» هؤلاء اللاعبون تبرعوا لمتضرري كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة