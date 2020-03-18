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«هيكل» يكشف تفاصيل لقائه بالسفير الأمريكي الجديد

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أسامة هيكل
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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن لقاءه اليوم مع السفير الامريكي الجديد، چوناثان ر. كوهين، كان لقاء للتعارف، وتضمن الحديث عن دور الوزارة وأداء الحكومة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكي يرى أن هناك اتصال قوي بين الحكومة والمواطنين، وتحدث عن أن التقارير الدولية لا تعكس حقيقة الأوضاع في مصر.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أنه أكد للسفير الأمريكي أن منظمات حقوق الإنسان التي تتحدث عن مصر تتجنب الحديث عن دول أخرى بها هدر لحقوق الإنسان، وهذا يجعلنا نفقد المصداقية فيها، لكونها تكيل بمكيالين، منوهًا بأنه أكد له أن المنع أصبح مستحيل في ظل الإعلام الجديد، معقبًا: "لو حبينا نمنع مش هنعرف".

ونوه إلى أن هناك أكثر من 500 حالة إصابة بفيروس كورونا في قطر، والجزيرة لم تتحدث عنها، وتتحدث عن الإصابات في مصر، معقبًا: "اللي بيتكلم عن إصابات في مصر يقولنا مصدره وأسماء المصابين وعناوينهم علشان نعالجهم"، مشددًا على ضرورة أن تحاسب المؤسسات الصحفية مراسليها، مؤكدًا أن الإجراء الذي تم اتخاذه حيال مراسلي "الجارديان" و "نيويورك تايمز" قانوني 100%، مضيفًا: "اللي عايز ينشر ما يحدث في مصر يتحرى الصدق وينشر بمصداقية".


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