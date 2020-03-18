» الصحة العالمية: إجراءات مصر الوقائية تقلل انتشار فيروس كورونا

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قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى الآن لم تثبت منظمة الصحة العالمية أن الطقس الحار يقتل فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المنظمة تركز على إيجاد وسيلة سريعة للوصول للحالات المصابة وعزلها ومحاولة علاجها.

وأضاف "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أن الفيروس ينتقل من شخص مصاب لشخص سليم، أو ملامسة سطح ملوث بالفيروس لشخص سليم، ولا علاقة لارتفاع حرارة الطقس بقتل الفيروس الذي ينتقل من شخص لأخر.

وتابع مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن منظمة الصحة العالمية عقدت اجتماعات مع جميع الباحثين في علم الفيروسات على مستوى العالم، وهناك عدة محاولات في طريقها للتعميم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، موضحًا أن انتاج لقاح يمر بـ 3 مراحل، والوصول بلقاح لمرحلة التجارب على الإنسان في الصين أمر مبشر للوصول لعلاج لفيروس كورونا سريعًا.

وأكد، أنه منذ الإعلان عن ظهور الفيروس، وجميع الدول قامت بجهد كبير لتطبيق الإجراءات الوقائية، ومصر كانت أول دولة في إقليم شرق المتوسط يصل إليها كواشف للفيروس، وإجراءات وزارة الصحة ساهمت في الوصول للمصابين والمخالطين لوضعهم، فضلًا عن أن قرار رئيس الوزراء، بتعليق الدراسة وتقليل القوى العاملة أدى لوجود تباعد اجتماعي بين المواطنين، وهذا يقلل فرص انتشار الفيروس بين المواطنين.

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