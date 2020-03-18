فيديو مفاجئ لـ«مرتضى منصور»: «الدولة هتلطم»

18 مارس 2020 - 08:19 م

فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجميع بفيديو جديد، له يتحدث عن فيروس كورونا، ويوجه رسالة للشعب.

وقال مرتضي ، في الفيديو الذي نشره عبر قناته على "اليوتيوب" ، إن هناك بعض المصريين يستهترون بالوضع بسبب فيروس كورونا ، معلقا ، استهتار وجشع .

وتابع ، أن المصريين جميعهم فى الشوارع المصرية والمولات والدولة صرحت ان حياتك معرضة للخطر ، "الدولة هتلطم" .

وواصل ، يجب على المصريين الجلوس في المنازل مشددا ، علي ان يجب تغير عاداتنا القديمة فى الوقت الحالي ، بعدم التقبيل والأحضان والسلام بالأيدي .

واختتم مرتضي منصور ، تصريحاته ، أن الدولة أغلقت المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا ، والشعب متواجد فى الشوارع .