فيديو مفاجئ لـ«مرتضى منصور»: «الدولة هتلطم»

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فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الجميع بفيديو جديد، له يتحدث عن فيروس كورونا، ويوجه رسالة للشعب.

وقال مرتضي ، في الفيديو الذي نشره عبر قناته على "اليوتيوب"  ، إن هناك بعض المصريين يستهترون بالوضع بسبب فيروس كورونا ، معلقا ، استهتار وجشع .

وتابع ، أن المصريين جميعهم فى الشوارع المصرية والمولات والدولة صرحت ان حياتك معرضة للخطر ، "الدولة هتلطم" .

وواصل ، يجب على المصريين الجلوس في المنازل مشددا ، علي ان يجب تغير عاداتنا القديمة فى الوقت الحالي ، بعدم التقبيل والأحضان والسلام بالأيدي .

واختتم مرتضي منصور ، تصريحاته ، أن الدولة أغلقت المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا ، والشعب متواجد فى الشوارع .


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