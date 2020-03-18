وزير الإعلام: "والله ما هنخبي حاجة لو في جديد هنقول"

18 مارس 2020 - 08:17 م

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه لا صحة لعزل محافظات حتى الآن وأنه لا صحة لعزل شرم الشيخ، وإنما هناك ترجمة خاطئة لبعض الإجراءات الاحترازية التي تتم، موضحًا أن هناك قرار بتعليق حركة الطيران اعتبارًا من الغد، وتم ترك الخروج من مصر للوفود السياحية لحين انتهاء برامجهم السياحية، وهناك وفود سوف تغادر خلال الأيام القادمة.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أنه كان هناك حالة إصابة لسيدة إيطالية بفندق بشرم الشيخ، وكان هناك عمال مخالطين لها، وبعد مغادرة السياح سيتم إبقاء العمال لمدة 14 يوم للاطمئنان عليهم حتى لا يكونوا مصابين وينقلوا الفيروس لأهالي بلادهم، مع تطهير الفنادق والمنشآت السياحية، ولا يوجد عزل نهائي لشرم الشيخ، وحركة السياحة الداخلية تعمل بشكل جيد.

وشدد وزير الإعلام، على أن الحكومة سوف تذيع البيانات الدقيقة، محذرًا من السير خلف الشائعات التي تحدث بلبلة، معقبًا: "لو في إجراء جديد هنقول، والله ما هنخبي حاجة".

وتابع، أن الإعلام يعمل بالمعلومات، والحكومة تتعامل بشفافية وتبادر لتقديم المعلومة، والحكومة كانت حريصة على المبادرة بتقديم المعلومات للإعلام بدقة، مناشدًا باتباع القواعد الإعلامية، مؤكدًا أن الأخطاء في هذه الأزمة العالمية غير مقبولة.