أسعار الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه

18 مارس 2020 - 07:18 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء، تراجعًا فى عدد من البنوك بنهاية التعاملات.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، تراجع السعر إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيها للبيع بقيمة قرش واحد.

كما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري قرشا واحدًا حيث سجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر السعر في بنك التعمير والإسكان عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وظل ثابتًا في البنك التجاري الدولي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

كما استقر في بنك الإسكندرية عند 15.70 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.