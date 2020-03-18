تطور مفاجئ..والد قتيل فيلا نانسي عجرم يصدم الجميع (فيديو)

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في تطور مفاجئ، أعلن والد الشاب السوري محمد الموسى "قتيل فيلا نانسي عجرم"، قرارًا صدم الكثيرين، مؤكدًا عزل محامية ابنه التي تدافع عن قضيته.

وظهر والد القتيل محمد الموسى في مقطع فيديو قصير، يعلن فيه عزل المحامية الدكتورة رهاب بيطار، التي تبنت قضية نجله منذ وقوعها، وشككت في تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي أدى إلى خضوع القتيل للتشريح مرة أخرى، قبل أن يتم دفنه بعد حوالي شهرين من مقتله، قبل أيام.

وقال في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع: "تم عزل الدكتورة رهاب بيطار وإيقافها عن المواصلة في استلام قضية المرحوم محمد، ولها جزيل الشكر".

القرار الذي اتخذه والد القتيل أثار حيرة وجدل على نطاق واسع، خاصة أن رهاب أعلنت سابقا تعرضها لتهديدات، وعلى الرغم من هذا إلا أنها كانت تنشر كل مستجدات القضية أولا بأول، وكان آخرها تقرير الطبيب الشرعي السوري الذي أعلن أن الوفاة ناجمة عن تهتك دماغي.

ووفقا لموقع LBC اللبناني، فوالد القتيل لم يعلق على الأمر، ولم يوضح أي سيء بشأن اتخاذه هذا القرار.


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