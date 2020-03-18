ارتفاع عدد إصابات كورونا فى تونس

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اصابات كورونا فى تونس

أعلنت السلطات التونسية اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، إنه تم تسجيل 5 إصابات بعد صدور نتائج 66 تحليلا مخبريا.

وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 29 حالة.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفاقس تعود لمواطن تونسي قدم من إسبانيا في 13 مارس، أما الحالة الثانية في مدينة هرقلة من ولاية سوسة لمواطن من رومانيا جاء من مصر في 10 مارس

وتتوزع  الحالات جغرافيّا على النحو التالي: 6 حالات في ولاية أريانة، حالتان في ولاية القيروان، حالة واحدة في ولاية قفصة، 3 حالات في ولاية المهدية، 10 حالات في ولاية تونس، حالتان في ولاية بنزرت، حالة واحدة في ولاية تطاوين، حالتان في ولاية سوسة، حالة واحدة في ولاية صفاقس، مصاب واحد في ولاية المنستير.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ عن إغلاق الحدود الجوية والمنافذ البرية باستثناء الرحلات التجارية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وصرح بأنه تقرر العمل بنظام الحصة الواحدة لمدة 5 ساعات وذلك اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء 18 مارس، في إطار مجابهة فيروس كورونا، معلنا أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 24.


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