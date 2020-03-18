صينية تقطع عشرة كيلومترات يوميًا في منزلها بسبب كورونا

عرضت قناة روسيا مقطع فيديو لفتاة صينية عاشقة للرياضة، وهى تجري 10 كم كل يوم في منزلها.

وأوضحت القناة أن الفتاة الصينية، بدأت ممارسة الرياضة لأنها لا تعلم متى سينتهى الحجر المنزلى بسبب كورونا.

وأعلنت السلطات الصينية تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، ليرتفع الرقم إلى 3237 حالة.

وأكدت الصين ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 80894 حالة إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من 7 آلاف حالة وفاة حول العالم.



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