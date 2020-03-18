المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لفرض حظر التجوال

18 مارس 2020 - 06:16 م

نفى المتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعي، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الإنتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأكد في بيان عبر "فيس بوك"على كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة وأن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة مع مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة إستعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى .