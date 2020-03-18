» محافظ جنوب سيناء يوضح حقيقة فرض حجر صحي على شرم الشيخ

تعددت الأقاويل حول بيان وزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء اليوم، بشان عزل مدينة شرم الشيخ ومنع مغادرة العاملين بالقطاع السياحي.

وأثار ذلك الأمر العديد من التساؤلات حول وضع المدينة في الحجر الصحي لمدة 14، بعد مغادرة السياح منها.

قال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن جميع القرارات التي اتخذت بشأن شرم الشيخ، تخص العاملين بالسياحة والمخالطين للسياح الأجانب، سواء المحلات والبازارات والمزارات السياحية في كل منشاة سياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع له اليوم بالديوان العام، لمناقشة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة في مواجهة كورونا.

وأضاف فودة، أن الطيران الداخلي يعمل بشكل، مشيرًا إلى أن الطرق البرية مفتوحة طوال اليوم وجميع السلع التموينية والبضائع بالإضافة للمستلزمات الطبية تصل بشكل طبيعي.

فيما شدد المحافظ علي عدم زيادة الأسعار من التجار، مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات.