» «أردوغان»:«كورونا» سيحدث تحولات سياسية

18 مارس 2020 - 05:42 م

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على ما تحدثه الأمراض ذات المخاطر الكبيرة من تحولات كبيرة في العالم.

وقال "أردوغان" إن الأمراض ذات العواقب الوخيمة المتفشية في العالم هي السبب أيضا في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.

وأضاف أردوغان "ندخل مرحلة جديدة من المحتمل أن تشهد تغيرات جذرية على المستوى العالمي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا".

وفي وقت سابق من اليوم، انتهى الاجتماع التنسيقي الخاص بمكافحة فيروس كورونا والذي انعقد برئاسة أردوغان، في العاصمة أنقرة.

واستغرق الاجتماع 3 ساعات و50 دقيقة، حيث تم في ختامه اتخاذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه تم فحص الحاضرين في القاعة بواسطة الكاميرات الحرارية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية عديدة من قبل الحاضرين والصحفيين، مثل ارتداء الكمامات وترك مسافات بين الأشخاص واستخدام المعقمات باستمرار.