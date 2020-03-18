تخفيضات شهر رمضان 2020 مع أقوى العروض

يعتبر شهر رمضان شهر مقدس عند كافة المسلمين في جميع أنحاء العالم? حيث يعتبر هذا الشهر شهر عبادة من خلال الامتناع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس? بالإضافة الى العبادة فقد أصبح هذا الشهر فرصة للتسوق حيث تطلق كل المتاجر الالكترونية العربية والعالمية عروض تخفيض كبيرة من أجل زيادة مبيعاتها خلال هذا الشهر المبارك.

وبالتالي تستطيع خلال شهر رمضان 2020 الحصول على العديد من التخفيضات حسب رغباتك? فهناك عروض عديدة على رحلات الطيران والكتب والمنتجات الالكترونية والغذائية والتجميل والصحة والملابس? والكثير من المستلزمات الاخرى التي سنعرضها لكم حسب التصنيف في هذه التدوينة.

تخفيضات رحلات الطيران والسفر

تقدم العديد من شركات الطيران في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي العديد من رحلات طيران بأسعار مخفضة وهي فرصة لقضاء بعض الايام مع الاهل او الاحباب في هذا الشهر المعظم? وهذه قائمة بأهم العروض خلال شهر رمضان الحالي لسنة 2020 :

الكويتية للطيران تقدم عرض مغري والمتمثل في 40 بالمائة خصم في الدرجة الملكية .

تقدم عرض مغري والمتمثل في 40 بالمائة خصم في الدرجة الملكية . طيران الخليج يقدم عرض مغري ايضا في حالة السفر بين دبي والبحرين حيث لن يتجاوز سعر التذكرة 600 درهم اماراتي .

يقدم عرض مغري ايضا في حالة السفر بين دبي والبحرين حيث لن يتجاوز سعر التذكرة 600 درهم اماراتي . طيران السلام ايضا يقدم عرض مغري جدا على العديد من الوجهات أهمها رحلة مسقط الكويت والتي تبدأ أسعارها من 55 دولار فقط .

ايضا يقدم عرض مغري جدا على العديد من الوجهات أهمها رحلة مسقط الكويت والتي تبدأ أسعارها من 55 دولار فقط . الطيران العماني ايضا يقدم خصم قده 35 بالمئة على كل من الدرجة الاقتصادية ورجال الاعمال طيلة الشهر المبارك وعلى كل الرحلات الدولية .

ايضا يقدم خصم قده 35 بالمئة على كل من الدرجة الاقتصادية ورجال الاعمال طيلة الشهر المبارك وعلى كل الرحلات الدولية . مصر للطيران تقدم عرض جيد ايضا والمتمثل في 50 بالمئة تخفيض على درجة رجال الاعمال وهذه فرصة جيدة لتجريب هذه الدرجة لتحظى بتجربة سفر متميزة .

تقدم عرض جيد ايضا والمتمثل في 50 بالمئة تخفيض على درجة رجال الاعمال وهذه فرصة جيدة لتجريب هذه الدرجة لتحظى بتجربة سفر متميزة . فلاي دبي الشركة المعروفة في العادي بأسعارها التنافسية جدا? فما بالك بعروض شهر رمضان 2020تقدم هذه الشركة تخفيضات قد تصل الى 40 بالمئة على رحلات الطيران وحتى الفنادق .

الشركة المعروفة في العادي بأسعارها التنافسية جدا? فما بالك بعروض شهر رمضان 2020تقدم هذه الشركة تخفيضات قد تصل الى 40 بالمئة على رحلات الطيران وحتى الفنادق . طيران اديل لم يتخلف ايضا عن موعد التخفيضات وقدم تخفيض قدره 30 بالمئة .

لم يتخلف ايضا عن موعد التخفيضات وقدم تخفيض قدره 30 بالمئة . كما يقدم طيران الامارات العديد من العروض اليومية المختلفة وأيضا طيران الاتحاد يقدم برامج سفر كاملة بأسعار جد مغرية .

بالإضافة الى تخفيضات رحلات الطيران في التطبيقات الشهيرة في حجوزات الفنادق مثل: اجودا ? بوكينج حيث يقدمون تخفيضات هائلة على حجوزات الفنادق في العديد من دول العالم? لهذا يمكنك اغتنام فرصة عروض وكوبونات خصم شهر رمضان 2020لتوفير مبالغ مالية محترمة .

الأجهزة الإلكترونية وأدوات المطبخ

تعمل ربة المنزل في كل عام على تغيير العديد من الأدوات التي تستخدمها في منزلها من أجل التحضير لشهر رمضان المبارك? والخروج للسوق والبحث في أكثر من متجر لإيجاد الاشياء والمستلزمات المناسبة أمر شاق ومتعب? لهذا فخيار التسوق عبر الانترنت حاليا هو افضل خيار? حيث تستطيع الام او الاب من خلال هاتفه الذكي التسوق في جميع المتاجر خاصة ان كان هناك موقع يجمعهم كلهم مثل موقع الموفر الذي يقدم كل المتاجر العربية من خلال تطبيقه مع عروض وكوبونات خصم شهر رمضان 2020 ? ويمكن الوصول الى الموقع من هنا .

وهذه اهم المواقع والمتاجر الإلكترونية التي تقدم تخفيضات كبيرة خلال شهر رمضان :

متجر نون بفروعه الثلاث: نون مصر نون الإمارات ونون السعودية .

. متجر امازون وهو متجر سوق سابق وموجود في الدول العربية الثلاث المذكورة سابقا .

وهو متجر سوق سابق وموجود في الدول العربية الثلاث المذكورة سابقا . متجر جوميا هذا المتجر موجه بصورة رئيسية في دول عرب افريقيا خاصة المغرب الجزائر تونس ومصر ويقدم عروض جد مغرية خلال شهر رمضان .

هذا المتجر موجه بصورة رئيسية في دول عرب افريقيا خاصة المغرب الجزائر تونس ومصر ويقدم عروض جد مغرية خلال شهر رمضان . متجر هوم سنتر يقدم تخفيض جد مجزي يتمثل في 60 بالمئة تخفيض لكل شخص يرغب في تغيير مائدة الطعام الرئيسية .

الكتب والروايات

كثير من الناس يفضلون أخذ عطلتهم السنوية خلال شهر رمضان المعظم? وهي فرصة مواتية للمطالعة لأنك ستحظى بوقت فراغ كبير يمكن ان تغتنمه في قراءة احسن الروايات والكتب سواء باللغة العربية او الانجليزية وهذه قائمة المتاجر التي تقدم تخفيضات كبيرة على الكتب في شهر رمضان :

متجر جملون وهو متجر الكتروني لبيع الكتب باللغة العربية او الانجليزية وهو أكبر موقع للبع الكتب باللغة العربية? ومن أهم مميزاته انه يقدم خدمة توصيل الكتب الى كل الدول العربية بدون استثناء? لهذا يمكن اغتنام فرصة التخفيضات الكبيرة خلال رمضان لاقتناء كتب جديد للمطالعة خاصة الكتب اكثر قراءة والتي يخصص لها الموقع صفحة خاصة .

وهو متجر الكتروني لبيع الكتب باللغة العربية او الانجليزية وهو أكبر موقع للبع الكتب باللغة العربية? ومن أهم مميزاته انه يقدم خدمة توصيل الكتب الى كل الدول العربية بدون استثناء? لهذا يمكن اغتنام فرصة التخفيضات الكبيرة خلال رمضان لاقتناء كتب جديد للمطالعة خاصة الكتب اكثر قراءة والتي يخصص لها الموقع صفحة خاصة . متجر bookdepository يقدم عروض تخفيضات خاصة على الكتب أكثر قراءة في الموقع وتصل نسبة التخفيضات الى حدود 58 بالمئة.مع العلم ان الموقع مخصص للكتب باللغة الانجليزية فقط

يقدم عروض تخفيضات خاصة على الكتب أكثر قراءة في الموقع وتصل نسبة التخفيضات الى حدود 58 بالمئة.مع العلم ان الموقع مخصص للكتب باللغة الانجليزية فقط موقع امازون كندل الموقع الغني عن التعريف? حيث يقدم تجربة قراءة رائعة خاصة ان كنت تمتلك جهاز امازون كندل والذي يمكن اقتناؤه من اي متجر مثل نون او سوق? يقدم المتجر خلال شهر رمضان تخفيضات كبيرة خاصة على الكتب باللغة العربية .

مجال الصحة والعناية بالبشرة والموضة والملابس

في هذا المجال هناك العديد من المتاجر التي تقدم عروض جد مغرية وهذه أهمها :

متجر آيهيرب يقدم عروض تخفيض على كل منتجاتها خلال شهر رمضان .

يقدم عروض تخفيض على كل منتجاتها خلال شهر رمضان . اتش اند ام يقدم عروض تخفيض على الملابس المعروضة في المتجر .

متجر نسنان .

متجر سيفورا .

متجر زارا للملابس الجاهزة .

كما هناك عروض اخرى كثيرة مقدمة في مجال المطبخ والطعام مثلا في علي اكسبرس بالإضافة الى تخفيضات جروبون الي يمكن ان تستفيد منها في مائدة إفطار في مطاعم فخمة .