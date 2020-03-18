» بريطانيا تعلن موعد طرح علاج «كورونا»

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أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، أن المملكة المتحدة حققت تقدما كبيرا في تركيب لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه قد يكون جاهزا في ربيع 2021.

وقال فالانس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومستشار الخزانة، ريشي سوناك: "فيما يخص موضوع اللقاحات، فإنها تمثل الرد على كل ذلك، والتقدم الذي تم تحقيقه ملموس".

وأوضح، تعليقا على مدة إنجاز عملية وضع اللقاح: "منذ 3 أو 4 سنوات فقط الرد الطبيعي على هذا السؤال كان أن إعداد اللقاح سيتطلب 20 عاما، لكن الآن هناك لقاحا في المملكة المتحدة يمكن أن يتم استخدامه في الاختبارات السريرية الأولى في شهر أبريل".

وأردف المستشار العلمي للحكومة البريطانية: "لا أزال أعتقد أننا سنكون محظوظين حال حصولنا على لقاح متاح للاستخدام الجماعي بعد عام من بدء هذه العملية، وهذا الأمر سيكون غير عادي، لكن ثمة تقدم".


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