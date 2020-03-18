تصوير زيتي ونحت.. ورش فنية لطلاب المستقبل 12 يوما

18 مارس 2020 - 05:30 م

على مدار 12 يومًا، نظمت جامعة المستقبل الورش الفنية السنوية لطلابها، عبر الاستعانة بكبار لاساتذة والفنانين من كليات الفنون الجميلة من مختلف الجمهورية، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لخدمة المجتمع.





وشملت الورش الفنية، ورشة تعليم فن تشكيل الحديد بالخردة والتجهيز في الفراغ للفنان عمر طوسون، وورشة تعليم فن التصوير الزيتي والأكريليك، وورشة تعليم فن الكاريكاتير ومجلة الكوميكسات، وورشة تعليم فن النحت للفنان محمد عباس، وورشة تعليم فن الموزاييك للفنان محمد بنوي.





وضمت الورش أيضا، ورشة تعليم فن الجرافيك والاستنسل والمونو برنت للفنان صلاح المليلجي، وورشة تعليم فن الميكس ميديا و الكولاج والسلك سكرين للفنان هانى الأشقر، وورشة تعليم فن أفلام العرائس المتحركهة للفنان محمد غالب، وورشة تعليم فن التصوير الفوتوغرافي الفنان أيمن لطفى، وورشة تعليم فن الخزف للفنان أسامه امام، وورشة تعليم فن المنمنمات الفنان محمد سامي.

واستعانت الجامعة أيضا بالفنان جلال جمعة في ورشة تعليم فن التشكيل بالسلك، بالإضافة إلى ورشة تعليم فن المشغولات اليدوية للفنان ابرهيم البريدي، وورشة فن تعليم التراث الشعبى للفنان محمد عبد الهادي.