  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الراحل أحمد عامر ضحية كورونا

خطأ كارثي أودى بحياة المتوفي بـ«كورونا» في الدقهلية

صالح جمعة

تطورات جديدة في قضية دهس صالح جمعة شابًا بسيارته

صلاح

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدم "محمد صلاح"

جانب من أحد أفلامها

اعتراف صادم لفنانة شهيرة عن مشاركتها في فيلم إباحي

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يعلن إصابة 49 جنديًا بكورونا

شرم

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب «كورونا»

رجائي عطية

"الأمر شورى بيننا".. أولى رسائل رجائي عطية للمحامين

مصر للطيران

إعادة 300 مواطن مصري من الكويت في رحلة استثنائية

زفاف "فوز الفهد" يشعل مواقع التواصل

فستان ورعشة يد.. زفاف "فوز الفهد" يشعل مواقع التواصل

المترو

"المترو" يتخذ قرارات عاجلة بشأن كورونا

رسميًا.. ترشيح "ترامب" لانتخابات الرئاسة المقبلة

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. مصر ترد على إعلان «ترامب» صفقة القرن

#

العدل الجزائرية: حبس شخص اخترق حملة أحد المترشحين

#

ترامب يتعهد بنشر بياناته المالية قبل رئاسيات 2020

#

أحكام قضائية بسجن متظاهرين في الجزائر

الولايات المتحدة

ترامب

انتخابات أمريكا

أعلنت رئيسة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، رونا ماكدانيل، ترشيح الرئيس دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار حملة إعادة انتخابه.

واجتاز ترامب عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لخوض الانتخابات.

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وأضافت أن "ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".

وتابعت: "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".

ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي سيخوض في 3 نوفمبر 2020 معركة إعادة انتخابه، لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيران.. عدد إصابات "كورونا" أكثر من المعلن
» محافظ جنوب سيناء يوضح حقيقة فرض حجر صحي على شرم الشيخ
» «أردوغان»:«كورونا» سيحدث تحولات سياسية
» بريطانيا تعلن موعد طرح علاج «كورونا»
» 25 مليون شخص سيفقدون أعمالهم بسبب "كورونا"
» رسميًا.. ترشيح "ترامب" لانتخابات الرئاسة المقبلة
» إبراهيموفيتش يجمع تبرعات لدعم إيطاليا ضد كورونا
» شاهد.. لحظة إطلاق قمر صناعي روسي
» حقيقة إصابة محيي إسماعيل بـفيروس كورونا
» القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة للوقاية من "كورونا"
» الكويت.. هذا الإعلامي مطلوب بسبب هذا الفيديو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة