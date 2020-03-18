» رسميًا.. ترشيح "ترامب" لانتخابات الرئاسة المقبلة

18 مارس 2020 - 05:19 م

أعلنت رئيسة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، رونا ماكدانيل، ترشيح الرئيس دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار حملة إعادة انتخابه.

واجتاز ترامب عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لخوض الانتخابات.

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وأضافت أن "ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".

وتابعت: "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".

ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي سيخوض في 3 نوفمبر 2020 معركة إعادة انتخابه، لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.