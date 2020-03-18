تطورات جديدة في قضية دهس صالح جمعة شابًا بسيارته

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دهس صالح جمعة

أخطر النادي الأهلي، نيابة الجيزة، بأنه أخبر لاعبه صالح جمعة بالحضور إلى مقرها لسماع أقواله، وذلك على خلفية اتهامه بدهس شاب بسيارته ووقع اللاعب على إعلان استلامه.

وكانت نيابة الجيزة، أخطرت اللاعب على مقر ناديه باستدعائه لاستجوابه في واقعة دهس شاب بسيارته.

واستلمت نيابة الجيزة، استعلام إدارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب لصالح جمعة لاعب النادي الأهلي بدهسه بسيارته حيث تبين أن السيارة التي يقودها صالح جمعة هي ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك.

وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها.

وقال سايس بالشارع أنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.


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