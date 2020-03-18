» 25 مليون شخص سيفقدون أعمالهم بسبب "كورونا"

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كورونا

العمل الدولية

فيروس كوورنا

حذرت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، من أن يثير فيروس كورونا المستجد أزمة عالمية.

وقالت إنها تتوقع أن 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم على مستوى العالم نتيجة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن وباء فيروس كورونا قد يدمر ما يصل إلى 25 مليون وظيفة حول العالم إذا لم تتحرك الحكومات بسرعة لحماية العمال من التداعيات.

وأضافت المنظمة "لكن إذا شهدنا استجابة دولية منسقة عبر سياسات، مثلما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، عندئذ فإن التأثير على البطالة العالمية قد يكون أقل إلى حد كبير".

ودعت المنظمة إلى إجراءات عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة لحماية العمال في أماكن العمل وتحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف والدخول.


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