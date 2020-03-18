الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدم "محمد صلاح"

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

علق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، على أنباء تتويج متصدري الدوريات بلقب النسخة الحالية، ومنها نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفى في تصريحات له اليوم الأربعاء شائعات النصح بتنصيب متصدري الدوريات الأوروبية، أبطالا لها في حال عدم استكمال الموسم الكروي الحالي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المسئول القاري قال: "شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التي تفيد بأن الاتحاد نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد أبطالها على أساس من يتواجد في الصدارة حاليا".

وأضاف المسؤول السلوفيني: "يمكنني القول إن هذه الأخبار غير صحيحة.. هدفنا هو إنهاء مسابقات الدوري، ولم ننصح بأي شيء من هذا القبيل لأي منها".

وفي ما يلي قائمة متصدري الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم:

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني "لا ليجا"

يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني "البوندسليجا"

باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليج 1".


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