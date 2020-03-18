حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب «كورونا»

18 مارس 2020 - 04:49 م

علق وزير الإعلام أسامة هيكل، على الأنباء التي تحدثت عن عزل مدينة شرم الشيخ أو أي محافظة أخرى في البلاد.

ونفى في بيان اليوم الأربعاء، صحة هذه الأنباء، موضحًا أن السياح يغادرون شرم الشيخ حسب جداول برامجهم، وأن المخالطين لهم من العاملين بالفنادق والبازارات وغيرها ممن يقيمون خارج المدينة سيظلون بداخل المدينة 14 يوما عقب مغادرة آخر سائح.

وأضاف أن المعلومات الدقيقة ستصدر عن الحكومة، مناشدا الجميع عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.