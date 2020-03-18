» شاهد.. لحظة إطلاق قمر صناعي روسي

18 مارس 2020 - 02:34 م

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الروسي الذي يحمل قمرًا صناعيًا للملاحة الفضائية من طراز "جلوناس – إم" المطور إلى مدار الأرض المنخفض.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الصاروخ أطلق يوم الاثنين الماضي، من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري بشمال غرب روسيا.



شاهد الفيديو..







