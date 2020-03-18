» حقيقة إصابة محيي إسماعيل بـفيروس كورونا

18 مارس 2020 - 02:31 م

كشف الممثل محيي إسماعيل، عن أنه قرر مقاضاة كل من روج لشائعة إصابته بفيروس «كورونا» موضحًا أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة.





وأوضح محيي إسماعيل في تصريح خاص، أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض كما يمارس حياته بشكل طبيعي.



