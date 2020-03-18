» "ترامب" يعقد مؤتمرا عاجلا بخصوص كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على "تويتر"،منذ قليل، عن عقد مؤتمر صحفي بخصوص فيروس كورنا وتداعياته.

وقال ترامب في تغريدته: "سأعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص "الفيروس الصيني".

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطوارئ الوطنية، المفروضة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد يمكن آن تستمر حتى نهاية الصيف آو لفترة أطول.

وأشار ترامب إلى أنه على الأمريكيين في الأيام المقبلة أن يتجنبوا التجمعات التي تتضمن أكثر من عشرة أشخاص، وعدم الذهاب إلى الحانات، المطاعم، قاعات الطعام، النوادي الرياضية، والحشود.

وقال ترامب من البيت الأبيض إن البلاد تواجه "عدواً غير مرئي" وهو "معدٍ للغاية".